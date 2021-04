Projekt in Zörbig soll Ärzte zurück aufs Land holen

Zörbig - Wer erinnert sich noch an „Schwester Agnes“? Die Idee, in kleinen Ortschaften medizinische Angebote zu schaffen, ist bei weitem nicht neu. Doch in der Einheitsgemeinde Zörbig soll sie mit einem Pilotprojekt neu aufgelegt werden. Die ersten Anfragen beim Gesundheitsministerium sind gestellt. Doch sollen nicht Krankenschwestern zum Einsatz kommen, sondern bereits pensionierte Mediziner, die sich weiterhin in den Dienst stellen wollen, erklärten die Initiatoren der Idee: der promovierte Medizinier Hans-Werner Trummel sowie Bürgermeister Matthias Egert und Landtagsabgeordneter Lars-Jörn Zimmer (beide CDU).

Mediziner verschiedener Fachrichtungen sollen, so die Vorstellung, Sprechstunden anbieten für kleinere Beschwerden. Dann müssten vor allem Ältere, die mobil eingeschränkt seien, nicht erst den - manchmal weiten - Weg Richtung Facharzt antreten. Denn manches lasse sich bereits vor Ort klären, wie Trummel aus eigener Erfahrung kennt: Ein leichter Schmerz im Ohr, so der pensionierte Hals-Nasen-Ohren-Arzt, könne sich manchmal schon mit einer Spülung lösen lassen.

„Es soll aber auch um Früherkennung gehen“, erklärt Matthias Egert. Quasi ein Hausbesuch des Facharztes. Mit Dorfgemeinschaftshäusern und Breitband wäre auch die Infrastruktur vorhanden, um eine kleine Notfall-Praxis einzurichten. „Es kann und soll keine hochwissenschaftliche Medizin werden“, so Trummel.

Im Sozialministerium läuft gerade die Arbeit im Hintergrund: Dort wird recherchiert, ob es ähnliche Projekte in anderen Bundesländern schon einmal gab. „Wir hoffen, bis Jahresende das Projekt möglich zu machen“, so Lars-Jörn Zimmer. Zörbig könne dann gut als Modellregion funktionieren. Gerade auch, weil viele Ärzte in Pension gehen. 474 Ärzte sind bereits über 60 Jahre alt. Bei der aktuellen Impfkampagne gegen das Coronavirus habe man allerdings gesehen, dass sich Mediziner immer noch zur Arbeit bereiterklären, so Egert.

Damit ländliche Regionen wie Zörbig attraktiv bleiben, müsse medizinische Versorgung sichergestellt sein - doch gerade geht die Entwicklung in die entgegengesetzte Richtung. „Das kann zukünftig nicht so bleiben.“ Jungen Ärzten könne so, das ist ebenfalls eine Idee, ein bereits im Ort bekannter Mediziner an die Seite gestellt werden - das schaffe Vertrauen bei den Patienten.

Auch mit der Kassenärztlichen Vereinigung und den Versicherern wurden bereits Gespräche geführt. (mz/Andrea Dittmar)