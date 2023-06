Neben der Papierfabrik in Sandersdorf will die Progroup AG Abfall zu Energie machen. Das soll eine saubere Sache sein. Aber gibt es nicht zusätzliche Belastungen für die Nachbarschaft?

Progroup baut in Sandersdorf am Kraftwerk der Superlative - Das ist unter Anwohnern durchaus umstritten

Millionenbau in Sandersdorf-Brehna

Ein Blick aus luftiger Höhe auf die Baustelle. In das neue Kraftwerk investiert die Progroup AG 135 Millionen Euro. 40 Arbeitsplätze entstehen.

Sandersdorf/MZ - In der Edelstahlhülse werden Baupläne, Fotos, Münzen und ein aktuelles Exemplar der MZ verstaut. Dann geht es schnell. Die Hülse kommt in einen vorbereiteten Hohlraum, eine Betonplatte verschließt ihn. Ein Kran hat geholfen, das schwere Teil genau zu platzieren. Es ist ein schneller und vor allen Dingen symbolischer Akt ohne großes Publikum auf dem Firmengelände der Progroup AG in Sandersdorf.