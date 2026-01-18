weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Tierrettung über Kreisgrenzen: Probleme mit streunenden Katzen - Warum Sandersdorf-Brehna auf Partnerschaft mit Coswiger Verein setzt

Um dem Problem streunender und ausgerissener Katzen aktiv zu begegnen, geht die Stadt Sandersdorf-Brehna neue Wege. Der bisherige Partner Roitzsch-Südufer hatte zum Jahresende seinen Vertrag gekündigt.

Von Thomas Schmidt und Jan Wätzold 18.01.2026, 10:30
„Fellnasen“-Chefin Ina Heilmann mit Stellvertreter Christian Heiko Henschel vor dem Vereinsbüro in Coswig
„Fellnasen“-Chefin Ina Heilmann mit Stellvertreter Christian Heiko Henschel vor dem Vereinsbüro in Coswig Foto: Thomas Klitzsch

Sandersdorf/Coswig. - Ist die Katze gesund, freut sich der Mensch. Ist die Katze von der Straße, freut sich die Gemeinde. In Sandersdorf-Brehna sorgte dafür bislang der Verein Roitzsch-Südufer. Fundtiere wurden von dessen Mitgliedern in Obhut genommen. Doch damit ist jetzt Schluss.