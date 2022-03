Probleme beim Leuchtzyklus: Anwohner in Wolfen kritisieren Umstellung bei Straßenlaternen

Wolfen/MZ - Die schrittweise Umrüstung der Straßenlaternen von Bitterfeld-Wolfen auf eine Technik, die das Ein- und Ausschalten regelt, funktioniert noch nicht wie gewünscht. Das hat zu Beschwerden aus der Bevölkerung beispielsweise in Wolfen geführt. Doch die Probleme sollen gelöst werden.

Die Bäder- und Servicegesellschaft ist seit einigen Wochen dabei, die Zeitschaltung zu optimieren. Dazu verbaut sie eine Technik, die den Sonnenuntergang von selbst erkennt. Bereits Ende Februar hatte Geschäftsführer Heiko Landskron erläutert, dass man gegenwärtig analysiere, wie gut das neue System funktioniert. „Es kann sein, dass an der einen oder anderen Stelle noch nachjustiert werden muss“, sagte Landskron damals vorausschauend. Er bat auch darum, dass Bürger dem Unternehmen Hinweise geben sollen

Manche Laternen gehen zu früh an, andere zu früh aus

Doch die Testphase abwarten wollen etliche Bürger offenbar nicht. Sie beschweren sich darüber, dass manche Straßenlaternen bereits leuchten, wenn es noch hell ist, in anderen Vierteln dagegen würden sie zu früh erlöschen. Während manche Einwohner der Bäder- und Servicegesellschaft solche Fälle melden, wenden sich andere an die politischen Gremien. So wurden die Beschwerden beispielsweise Thema im Ortschaftsrat Wolfen.

Landskron versicherte gegenüber Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) nun noch einmal, dass diese Mängel abgestellt würden. „Ich habe auch beobachtet, dass die Lampen beispielsweise in Bitterfeld noch dunkel waren, während sie anderswo bereits brannten“, sagte der OB Donnerstagabend im Haupt- und Finanzausschuss. Es werde aber nun jede einzelne Straßenlampe noch einmal überprüft und die Technik entsprechend angepasst. „Denn die Sicherheit der Menschen geht vor.“ Allerdings werde diese Kontrolle einige Zeit dauern.