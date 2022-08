Volleyball-2. Bundesliga Problem mit den Hallen - VC Bitterfeld-Wolfen zieht kommende Saison nach Friedersdorf um

Der VC Bitterfeld-Wolfen spielt in der neuen Zweitliga-Saison in der Bernsteinhalle in Friedersdorf. Nicht ganz freiwillig. Wo die Gründe liegen und welche Investitionen notwendig waren und sind.