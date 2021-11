Proben-Endspurt in Wolfen: „Die Bremer Stadtmusikanten“ soll im dritten Anlauf endlich auf die Bühne

Wolfen/MZ/CZE - Aller guten Dinge sind drei. Das hoffen die Mitglieder des Amateurtheaters Wolfen mit Blick auf die Premiere ihrer Inszenierung von Grimms „Die Bremer Stadtmusikanten“. Wegen der Corona-Lage und fehlender Probenzeit musste die Aufführung schon zwei Mal verschoben werden: die geplante Premiere Ende November 2020 und der zweite Termin am diesjährigen Einheitstag. Nun soll sich der Vorhang im Saal des Kulturhauses am kommenden Samstag, 13. November, erstmals heben. Die Premiere um 15 Uhr ist ausverkauft.

Damit sich das lange Warten am Ende für alle gelohnt haben wird, legen die Laiendarsteller und Regisseurin Cornelia Thiele einen intensiven Endspurt ein. Vergangenen Donnerstag und am gesamten gestrigen Sonntag wurde noch mal intensiv geprobt, zum Teil schon mit Kostümen. Thiele, die vor kurzem selber als Darstellerin im Kulturhaus gastierte, korrigierte in den einzelnen Szenen letzte Abläufe, feilte mit den Darstellerinnen und Darstellern an den Pointen und achtete auf das richtige Timing.

„Wir sind wirklich glücklich, dass wir das Stück, an dem wir so lange mit großen Zwangspausen gearbeitet haben, nun als Weihnachtsproduktion aufführen werden“

Wie das alles auf der großen Bühne zusammenfindet, wird sich spätestens bei der Hauptprobe am Donnerstagabend zeigen. „Wir sind wirklich glücklich, dass wir das Stück, an dem wir so lange mit großen Zwangspausen gearbeitet haben, nun als Weihnachtsproduktion aufführen werden“, sagt Darstellerin Jana Respondek.

Die nächsten Vorstellungen sind am dritten Advent-Wochenende geplant: am 11. Dezember um 16 und 19 Uhr sowie am 12. Dezember um 11 und 15 Uhr. Gemäß des Hygienekonzepts dürfen von den 601 vorhandenen Sitzplätzen 220 besetzt werden. Es gilt die 3G-Regel.

Karten für die vier Dezember-Vorstellungen gibt es an der Theaterkasse im Kulturhaus.