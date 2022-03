Premiere in Bitterfeld-Wolfen: Stadtrat wählt Heike Krauel zur Beigeordneten

Wolfen - Das war eindeutig: Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen hat am Mittwochabend die 55-jährige Heike Krauel zur neuen Beigeordneten gewählt. Die Juristin, die gegen zwei weitere Bewerber antrat, konnte bereits im ersten Wahlgang die breite Mehrheit auf sich vereinen. Von den 34 abgegebenen Stimmen waren 30 gültig. Davon entfielen 22 auf Krauel, sieben auf Aloys Tappel und eine Stimme auf den früheren Bauamtsleiter Mathias Krahmer.

Plädoyer für offene und faire Zusammenarbeit

„Ich freue mich sehr über dieses Ergebnis und bedanke mich bei den Stadträten für das Vertrauen“, sagte Heike Krauel nach ihrem deutlichen Sieg. Sie hoffe auf eine offene und faire Zusammenarbeit auch mit jenen, die sich für einen anderen Kandidaten entschieden haben. „Ich werde all mein Engagement für die Stadt einsetzen.“

Das eindeutige Ergebnis ist auch ein Zeichen nach außen. Immerhin hat die Entscheidung, dass Bitterfeld-Wolfen überhaupt zum ersten Mal den Posten einer oder eines Beigeordneten ausgeschrieben hat, der Stadtrats getroffen. Man hofft, dass dadurch die Arbeit der Stadtverwaltung effektiver und noch ergebnisorientierter gestaltet werden kann. Die Beigeordnete ist für sieben Jahre gewählt und zugleich die allgemeine vertreterin der Oberbürgermeisters.

17 Jahre in Leipzig gelebt

Heike Graul wurde in Salzgitter geboren, studierte Jura in Göttingen und machte ihr Referat in Braunschweig, wo sie seit 2013 lebt. Zuvor wohnte sie 17 Jahre lang in Leipzig und kennt deshalb die Bitterfelder Region gut. In der Messestadt arbeitete sie bei einem großen Versicherungskonzern. Auch in Braunschweig ist sie in der Wirtschaft tätig. Ihre Stelle in Bitterfeld-Wolfen wird sie voraussichtlich zum dritten Quartal antreten.

Was hat sie gereizt, sich auf den Posten in Bitterfeld-Wolfen zu bewerben? „In der Wirtschaft mussten wir in den vergangenen Jahren die Modernisierung von Strukturen und Prozessen angehen. Diese Aufgabe sehe ich auch in Bitterfeld-Wolfen für die Verwaltung und die Stadtentwicklung.“ Krauel ist verheiratet und hat zwei 19 und 17 Jahre alte Söhne. Ihr Mann ist Geschäftsführer der Chemiepark Bitterfeld-Wolfen GmbH.