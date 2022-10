Premiere auf der Goitzsche - 180 Segelsportler beim größten Wettbewerb der letzten 30 Jahre in Sachsen-Anhalt

Noch nie kamen so viele Segelprofis für einen Wettbewerb in der in Ostdeutschland beliebten Klasse Ixylon zusammen - jedenfalls bis zum Wochenende, denn auf der Goitzsche fand die Internationale Deutsche Meisterschaft der Bootsklassen 505er und Ixylon statt.

Bitterfeld/MZ - Schnelle Boote, genug Wind, tolle Stimmung: Am Wochenende hat auf dem Goitzschesee die Internationale Deutsche Meisterschaft der Bootsklassen 505er und Ixylon stattgefunden. Es war eine Premiere, denn nie gab es auf einem deutschen Binnengewässer einen Wettbewerb mit so vielen Teilnehmern in der vor allem in Ostdeutschland verbreiteten Segelklasse Ixylon. Insgesamt 180 Segler in 90 Booten nahmen teil. Ausgerichtet wurde das größte Segelsportevent der letzten 30 Jahre in Sachsen-Anhalt vom Yachtclub Bitterfeld. Mit dabei waren Sportler aus Deutschland, Dänemark, Polen, Belgien und der Schweiz, unter ihnen mehrere ehemalige Olympiasieger.