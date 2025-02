In über 160 Metern Höhe haben Monteure die riesigen Flügel der neuen XXL-Windräder bei Roitzsch befestigt, während ein Spezialkran millimetergenau die Flügel anhob, ausrichtete und präzise an der Nabe fixierte.

Präzisionsarbeit in luftiger Höhe: Spektakuläre Rotormontage für XXL-Windräder bei Roitzsch

In über 160 Meter Höhe

Roitzsch/MZ. - Zwischen Roitzsch und Brehna steht ein technisches Großprojekt kurz vor dem Abschluss. Mit der Montage der letzten Rotorblätter haben die Bauarbeiten an zwei neuen Windkraftanlagen die finale Phase erreicht. Die Türme ragen nun mit Rotorblättern 244 Meter in den Himmel und zählen zu den höchsten Windkraftanlagen Deutschlands. Ein Spezialkran setzte die tonnenschweren Rotoren millimetergenau an ihre Position.