Ausbildung am Berufschulzentrum Anhalt-Bitterfeld Praktische Erfahrungen sammeln: Warum sich Luise Scheffler für die Grundschule Brehna entschied

Die 17-Jährige absolviert den praktischen Teil ihrer Ausbildung in ihrer Heimatstadt - und drückt die Schulbank in der Fachrichtung Sozial- und Gesundheitswesen am Berufsschulzentrum.