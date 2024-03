Ein abgestellter Opel mit geöffneten Türen hat am Dienstagabend das Interesse einer Funkwagenbesatzung vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld geweckt.

Polizeistreife findet in Muldenstein geparkten Opel mit offenen Türen - und eine Frau in der Nähe

Vorfall am Dienstagabend

Muldenstein/MZ. - Ein abgestellter Opel mit geöffneten Türen hat am Dienstagabend das Interesse einer Funkwagenbesatzung vom Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld geweckt. Das Auto hatte gegen 23 Uhr in Muldenstein in der Straße „Am Bahnhof“ gestanden.

Personen konnten in der Nähe zunächst nicht festgestellt werden. Durch einen Zeugenhinweis wurde jedoch bekannt, dass eine Frau den Opel kurz zuvor dort geparkt hatte. Nach einer kurzen Absuche des näheren Bereichs wurden die Beamten fündig und trafen auf die Fahrerin. Diese war offensichtlich alkoholisiert.

Ein vor Ort durchgeführter Test ergab einen vorläufigen Wert von 1,5 Promille. Die 38-Jährige musste sich in der Folge einer Blutprobenentnahme unterziehen. Die Weiterfahrt, falls diese geplant war, wurde ihr untersagt.