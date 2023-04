Polizeikontrolle nach Mitternacht - Bei Opel-Fahrer in Wolfen werden 0,9 Promille festgestellt

Ein unter Alkohol stehender Opel-Fahrer ist der Polizei in Wolfen in die Kontrolle geraten.

Wolfen/MZ - Zum Verhängnis geworden ist einem 35-jährigen Opel-Fahrer eine Polizeikontrolle in der Nacht zum Sonnabend in Wolfen. Eine knappe Stunde nach Mitternacht haben die Beamten den Mann, der mit seinem Fahrzeug in der Straße der Chemiearbeiter unterwegs war, angehalten und kontrolliert.

Bei einem ersten Test vor Ort wurde ein Atemalkoholwert von 0,9 Promille festgestellt, weshalb dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt wurde. Eine beweissichere Atemalkoholmessung ist veranlasst und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet worden.