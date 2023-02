Drogenfund Polizeikontrolle: Beifahrer wirft in Bitterfeld-Wolfen Tüte mit zwei Kilo Cannabis weg

Die Polizei wollte am Freitagabend in Bitterfeld-Wolfen einen Audi kontrollieren. Dieser flüchtete zunächst. Am Ende standen zwei Wohnungsdurchsuchungen und ein Haftbefehl gegen einen 32-Jährigen.