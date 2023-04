In der Nacht zum Samstag fuhr ein 20-Jähriger mit dem Rad durch Bitterfeld. Das Ende der Nacht verbrachte er in einer Zelle.

Polizei vollstreckt Haftbefehl gegen Radfahrer in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Die Polizei hat in der Nacht zum Samstag bei einer Verkehrskontrolle in Bitterfeld einen Haftbefehl vollstreckt. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, kontrollierten die Beamten gegen 1 Uhr am Marler Platz und überprüften dabei einen 20-Jährigen Radfahrer.