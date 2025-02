Am Donnerstagabend kam es auf der B100 zwischen Bitterfeld-Wolfen und Brehna zu einem Auffahrunfall, nachdem eine Autofahrerin einem Rettungswagen Platz gemacht hatte.

Bitterfeld-Wolfen. - Am Donnerstagabend ist es nach Polizeiangaben auf der B100 zwischen Bitterfeld-Wolfen und Brehna zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten gekommen.

Eine 53-Jährige war laut den Angaben auf der B100 in Richtung Brehna unterwegs und hielt am Fahrbahnrand an, um einem herannahenden Rettungswagen die ungehinderte Weiterfahrt zu ermöglichen. Der Fahrer im Wagen dahinter bemerkte dies offenbar zu spät, sodass er mit seinem Wagen auf den anderen Pkw auffuhr.

Die 53-jährige Frau habe leichte Verletzungen erlitten und sei zur medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht worden, so die Polizei. Nach Angaben der Behörde gab es an beiden Wagen Sachschaden.