Polizei sucht verdächtigen Geldbörsen-Dieb aus Wolfen

Wolfen - Die Polizei sucht jetzt mit dem Foto der Überwachungskamera eines Geldautomaten nach einem mutmaßlichem Dieb. Laut Polizei wird der Mann verdächtigt, am 18. Februar zur Mittagszeit einer 63-jährigen Frau in einem Supermarkt in der Leipziger Straße in Wolfen die Geldbörse mitsamt diverser Inhalte entwendet zu haben.

Danach sei es mit der erbeuteten EC-Karte zweimal zur Geldauszahlung in einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße in Wolfen gekommen. Dabei machte die Überwachungskamera mehrere Bilder. (mz)

Wer Hinweise zur Person hat, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter Tel.: 03496/4260 zu melden. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail-Adresse lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de zu erreichen.