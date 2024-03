Die Polizei zog in Bitterfeld einen 19-Jährigen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr, weil er unter Marihuana-Einfluss unterwegs war. In Zörbig fehlte einem E-Scooter-Fahrer hingegen etwas anderes.

Polizei stoppt Scooter-Fahrer in Bitterfeld und Zörbig

Auch für das Führen von E-Scootern gelten klare Regeln, wie zwei Männer in Bitterfeld und Zörbig feststellen mussten.

Bitterfeld/Zörbig/MZ. - Auch Fahrer von E-Scooter müssen nüchtern sein, wenn sie am Straßenverkehr teilnehmen. Das musste am 15. März 2024 ein 19-Jähriger in Bitterfeld feststellen, nachdem ihn die Polizei bei einem Drogentest positiv auf Cannabis-Einfluss testete. Wie das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld mitteilt, fuhr der junge Mann mit seinem E-Scooter gegen 7.20 Uhr auf der Binnengärtenstraße, als er dort einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Nachdem der Betäubungsmittel-Schnelltest anschlug, wurde eine Blutprobenentnahme im Gesundheitszentrum Bitterfeld-Wolfen durchgeführt und gegen ihn ein Verfahren wegen des Führens eines Fahrzeuges unter Einfluss berauschender Mittel eingeleitet.

Auch in Zörbig ist am 15. März ein E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen worden - allerdings aus einem anderen Grund. Nach Angaben der Polizei wurde ein 40-Jähriger gegen 16 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Radegaster Straße kontrolliert und dabei festgestellt, dass er nicht über eine gültige Pflichtversicherung verfügte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.