Polizei stoppt Drogentour eines 29-Jährigen - Mann hatte noch nie eine Fahrerlaubnis

Bitterfeld - Wieder einmal hat die Polizei in Bitterfeld einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der unter Drogeneinfluss stand.

Wie es aus dem Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld heißt, wurde am Freitag gegen 0.10 Uhr in der Friedensstraße ein Dacia angehalten und der Fahrer einer Kontrolle unterzogen. Nachdem die Beamten bei ihm Anzeichen einer illegalen Drogeneinnahme wahrnahmen, wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt. Dieser zeigte ein positives Ergebnis auf den Konsum von Amphethamine an.

Auf die Frage nach seiner Fahrerlaubnis gestand der Fahrer den Beamten zudem, dass er noch nie eine solche besessen hat. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren gegen den 29-Jährigen, eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.