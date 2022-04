Polizei muss 31-Jährigen nach Kontrolle am Bitterfelder Bahnhof fesseln

Bitterfeld/MZ - Erst im gefesselten Zustand konnte ein Mann am Samstag in Bitterfeld von der Polizei zur Räson gebracht werden. Zuvor war der 31-Jährige nach einer Polizeikontrolle um 15 Uhr am Bahnhof geflüchtet und hatte sich sowie einem Beamten dabei mehrere Schürfwunden zugezogen.

Grund war ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau vom 23. März 2022. Nach einer Ordnungswidrigkeit war der Deutsche zu 15 Tagen Haft bzw. einer Geldstrafe von 348 Euro verurteilt worden. Beides hatte er bislang nicht begleichen. Als ihm die Beamten dies eröffneten ergriff er die Flucht, beleidigte die Bundespolizisten und leistete erheblichen Widerstand.

Gefesselt im Polizeirevier angekommen, schlug ein Alkoholtest mit 2,86 Promille zu Buche. Die Haft musste der 31-Jährige allerdings nicht antreten, da seine Lebensgefährtin die Geldstrafe für ihn begleichen konnte.

Allerdings droht dem mehrfach polizeilich in Erscheinung getretenen Mann durch sein Verhalten nun neuer Ärger wegen Beleidigung, Körperverletzung und den Widerstand sowie Angriff gegen die Vollstreckungsbeamten.