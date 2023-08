Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verstärkt Kraftfahrzeuge kontrollierte. Vor allem der Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch stand dabei im Fokus der Beamten.

Polizei in Anhalt-Bitterfeld stoppt 430 Autos - 50 Verfahren und ein Fluchtversuch

Großkontrolle am Dienstag

Über 430 Autos wurden am Dienstag im Landkreis Anhalt-Bitterfeld kontrolliert.

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Die Polizei hat am Dienstag im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes im Landkreis Anhalt-Bitterfeld verstärkt Kraftfahrzeuge kontrollierte. Vor allem der Alkohol-, Drogen- und Medikamentenmissbrauch stand dabei im Fokus der Beamten. Wie das Polizei am Donnerstag bekannt gab, waren die Beamten an verschiedenen Orten präsent und überprüften 430 Fahrzeuge und deren Nutzer. Insgesamt leiteten die Einsatzkräfte fünf Straf- und 45 Ordnungswidrigkeitsverfahren ein.