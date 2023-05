Radis/Anhalt-Bitterfeld/MZ - Ein vermisster 42-Jähriger aus Radis ist wieder da. Das hat die Polizei in Dessau am Freitag mitgeteilt. Der Mann sei am frühen Donnerstagabend selbstständig und wohlbehalten an seine Wohnanschrift zurückgekehrt. Weitere Details wurden nicht genannt.

Der Mann war am Montag, 15. Mai, verschwunden. Die Polizei hatte nach ihm und einem schwarzen Audi Q7 mit Anhalt-Bitterfeld Kennzeichen gesucht. Es hatte Hinweise gegeben, dass der Mann sich im Bereich Rostock aufhält.