Polizei fahndet nach vermisstem 59-Jährigen aus Sandersdorf

Sandersdorf/MZ - Der 59-jährige Frank E. aus Sandersdorf (Anhalt-Bitterfeld) wird vermisst. Die Polizei hat am Samstagnachmittag eine Öffentlichkeitsfahndung gestartet.

Der Mann ist am Freitag gegen 16 Uhr aus einem Seniorenheim verschwunden. Er ist etwa 1,60 Meter groß, korpulent, trägt braune kurze Haar. Er hatte zuletzt ein dunkles T-Shirt mit V-Ausschnitt sowie eine beige dreiviertel Cargohose und Sandalen an. Laut Polizei ist er gesundheitlich beeinträchtigt.

Alles bisherigen Maßnahmen, auch unter Einsatz von Spürhunden, führten nicht zum Auffinden von Frank E., darum wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld unter der Tel. 03496/4260 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de gerichtet werden.