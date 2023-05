Das „Connect Youth Festival“ feierte im Wolfener Rathaus Premiere. Wer dabei den Ton angab und welche jungen Ideen es tatsächlich in das reale Geschehen in Stadtrat und Verwaltung schaffen können.

Politik in Bitterfeld-Wolfen als Planspiel - Junge Leute fühlen Amtsträgern auf der Zahn

Wolfen/MZ - Am Wochenende hat zum ersten Mal das „Connect Youth Festival“ im Wolfener Rathaus stattgefunden. Das Konzept: Jugendliche können Fragen an die Bürgermeister und Abgeordneten des Altkreises stellen. Um dann in einem Planspielausschuss, allerdings mit echten Bürgermeistern, über ihre Ideen diskutieren und abstimmen zu können.