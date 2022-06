Plan in Wolfen: Hundewiese am Silbersee?

Der Ortschaftsrat will zwei Flächen für ein Versuchsprojekt nutzen. Dort sollen die Tiere frei herumtollen dürfen. Doch einige Fragen sind aus Sicht der Stadt zuvor noch zu klären.

Der ehemaliger Sportplatz am Silbersee soll zu einer Hundewiese umfunktioniert werden.

Wolfen/MZ - Mehr Angebote für Hunde zum freien Herumrennen sollen in Wolfen entstehen. Das fordert der Ortschaftsrat. Er will deshalb zwei Flächen im Zuge eines Versuchsprojekts als Hundewiesen ausweisen und entwickeln lassen. Doch was Letzteres konkret bedeutet, darüber besteht - zumindest aus Sicht der Stadtverwaltung - noch Klärungsbedarf. Immerhin: Die beiden dafür vorgesehenen Flächen stehen schon fest. Einen entsprechenden Antrag hat nun Ortsbürgermeister André Krillwitz (Pro Wolfen) eingebracht.