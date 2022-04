„Pistolenartiger Gegenstand“: Unbekannter schießt in Bitterfeld auf einen 37-Jährigen

Bitterfeld/MZ - In Bitterfeld sind Sonntagnachmittag mehrere Schüsse gefallen. Dabei wurde ein 37-jähriger Mann am Kopf verletzt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das spätere Opfer war demnach gegen 16 Uhr zu Fuß in der Steubenstraße unterwegs. Dort interessierte er sich für ein augenscheinlich herrenloses Fahrrad. Daraufhin trat ihm plötzlich ein unbekannter Mann entgegen und gab „zunächst mehrere Schüsse mit einem pistolenartigen Gegenstand in die Luft“ ab, so eine Polizeisprecherin. Danach habe der Mann weitere Schüsse in Richtung des 37-Jährigen abgefeuert, wodurch dieser am Kopf getroffen und leicht verletzt wurde. Er kam zur ambulanten Behandlung ins Klinikum. Ihm wurde ein Projektil entfernt, das oberflächlich in die Haut eingedrungen war.

Der Täter soll zirka 25 bis 27 Jahre alt, von schlanker Gestalt und 1,70 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat dunkelblonde kurze Haare, war dunkel gekleidet und in Begleitung eines Mannes mit auffallend dunklen lockigen Haaren. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Angaben nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter Tel.: 03494/3010 entgegen.