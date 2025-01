Phosphor schützt vor Flammen - Firma ICL-IP liefert in alle Welt

Bitterfeld/MZ. - Gelber Phosphor ist die Basis für den Erfolg. Seit mehr als 100 Jahren wird der Rohstoff in Bitterfeld verarbeitet – zunächst unter dem Dach von AEG und Chemischer Fabrik Griesheim, später im Chemiekombinat. 1994 stieg Akzo Nobel in die Produktion ein. 2007 übernahm die ICL-Gruppe die Anlagen, die durchaus Superlative in sich tragen.