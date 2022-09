Phantastisches mit „Alice im Wunderland“ startet am 8. Oktober im Kulturhaus Wolfen

Nach der Premiere gibt es drei weitere Veranstaltungen - Karten gibt es an der Theaterkasse und online.

Wolfen/MZ - Seit dem 13. März steht die Gesamtplanung für das verheißungsvolle Projekt aus dem „Land der Phantasie“. Da hatte Bianka Behrend, die künstlerische Leiterin des Wolfener Ballett-Ensembles, bereits alles in trockenen Tüchern. Doch nein, die Rede ist nicht von diesem Jahr, sondern von 2020. Denn da kam Corona - und die Pandemie hat den Verein wie so viele andere damals ausgebremst ... 2020 gab es deshalb nur eine interne Vorstellung, im vorigen Jahr eine in abgespeckter Form.