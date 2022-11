Petersroda, Roitzsch und Brehna teilweise ohne Wasser - Sekundarschule stellt Unterricht ein

Schwierige Reparatur der Hauptleitung in Roitzsch. Wasser strömt immer wieder in die ausgehobene Baugrube.

Roitzsch/MZ - Die Trinkwasserhauptleitung in der Ortslage Roitzsch ist defekt. Aus diesem Grund konnten die Orte Petersroda, Roitzsch und Brehna nicht ausreichend mit Trinkwasser versorgt werden. Die Kunden müssen mit teilweisen Druckschwankungen auskommen. Durch dieses Problem hatten die Schüler der Roitzscher Sekundarschule am Freitag unterrichtsfrei. Man könne es den etwa 500 Schülern aus hygienischen Gründen nicht zumuten, am Unterricht teilzunehmen, wenn nicht genügend Wasser vorhanden sei, sagt die Schulleitung.

„Wir haben den Komplettausfall der Trinkwasserversorgung verhindern können, da die Ortschaften über eine vorhandene Ringleitung versorgt werden“, erklärt Midewa-Niederlassungsleiterin Catrin Janke.

Jetzt müsse man das defekte Teilstück der 300er Rohrleitung auf dem Privatgrundstück in der Roitzscher Paul-Schiebel-Straße erst freilegen und es dann auswechseln. Das sei schwierig, da sich in der Baugrube immer wieder jede Menge Wasser sammele, welches aus der Leitung ablaufe. Danach könne des Trinkwasser wieder angestellt werden und seinen gewohnten Weg nehmen. „Wir arbeiten so lange, bis alles wieder in Ordnung ist“, betonte Midewa-Mitarbeiter Ralf Stüwe vor Ort.