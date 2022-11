„Personenunfall“ zwischen Wittenberg und Bitterfeld - 50-jähriger Mann kommt ums Leben

Auf der Bahnstrecke zwischen Wittenberg und Bitterfeld ist es am Mittwoch gegen 12.30 Uhr zu einem „Personenunfall“ gekommen.

Burgkemnitz/MZ - Auf der Bahnstrecke zwischen Wittenberg und Bitterfeld ist es am Mittwoch zu einem „Personenunfall“ gekommen, bei dem ein 50-jähriger Mann aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld tödlich verletzt wurde. Das hat am Mittwochabend die Polizeiinspektion in Dessau mitgeteilt.