Jugend in Sachsen-Anhalt Party neben der Kuhweide, Zockertunier im Gemeindehaus: Wie Teenager aus Muldestausee die Lokalpolitik aufmischen

Partys, Mopedtreffen, Videospielevents: In Muldestausee will ein Teenager-Parlament die Region für junge Menschen attraktiver machen. Projekte für hunderttausende Euro hat der Jugendgemeinderat bereits umgesetzt, die Zukunftspläne sind groß. Was die Jugendvertretung in der Gemeinde so einzigartig macht.