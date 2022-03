Papiertonne steht in Bitterfeld in Flammen - Vier Jugendliche flüchten vom Tatort

Bitterfeld/MZ - Eine brennende Papiertonne hat am Dienstagabend in der Humboldtstraße in Bitterfeld für Aufregung gesorgt. Die Tonne hatte auf dem Gehweg vor einem Mehrfamilienhaus gestanden. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr wurden gegen 20 Uhr alarmiert und konnten das Feuer schnell löschen. Jedoch wurde der Abfallbehälter komplett zerstört.

Ein Anwohner hatte kurze Zeit vor dem Feuer vier Jugendliche - drei Jungs und ein Mädchen - im Alter zwischen 13 und 15 Jahren beobachtet, die fluchtartig die Örtlichkeit verlassen hatten. Nur wenig später stand die Tonne in Vollbrand. Ob ein Tatzusammenhang besteht, werden die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei klären. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.