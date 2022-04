Papierfabrik Thalheim: 836 Einwendungen gegen geplantes Kraftwerk der Progroup AG

Thalheim/Sandersdorf/MZ - 135 Millionen Euro will die Progroup AG in Sandersdorf investieren, um neben ihrer Papierfabrik ein Kraftwerk zu bauen. Darin sollen laut der Firma ausschließlich Ersatzbrennstoffe zum Einsatz kommen. Im Zuge des normalen Genehmigungsverfahren fand nun ein Erörterungstermin in Halle statt, den das Landesverwaltungsamt in der Händel-Halle angesetzt hatte.