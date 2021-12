Ortsverbindung durch Bobbau ist nach über einem Jahr wieder frei

Bobbau/MZ - Man kann das Aufatmen bei den Anwohnern der Querstraße in Bobbau fast hören. Endlich ist die Baustelle vor der Haustür Geschichte. Und endlich kann man wieder ohne Einschränkungen von der B 184 bis nach Wolfen-Nord auf die Dessauer Allee rollen. „Die paar Meter, die wegen Geldmangels nicht mehr geschafft wurden, werden wir auch noch schmuck machen“, sagt Bobbaus Ortsbürgermeister Matthias Berger und zeigt in Richtung Neubaugebiet. Wann, das könne auch er noch nicht sagen. Was aber feststeht ist der Fakt, dass die Anlieger keine Straßenausbaubeiträge zahlen müssen.

Dennoch erfolgte am Freitag um 13 Uhr die offizielle Freigabe der Querstraße durch Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU). Mit dem symbolischen Banddurchschnitt, an dem fast alle Beteiligten der Baumaßnahme teilgenommen haben, ist die 150 Meter lange und 6,50 Meter breite Straße wieder in vollem Umfang befahrbar.

Auch der Fußweg sowie die Straßenbeleuchtung wurden in einen normgerechten Zustand versetzt. Was man nach Fertigstellung nicht mehr sieht, ist die enorme Arbeit im Straßenkörper. So wurden nicht nur die Freileitungen in die Erde verlegt, auch des Abwasser fließt jetzt, getrennt nach Schmutz- und Regenwasser, in Richtung Kläranlage.

Zum noch nicht sanierten Teil der Straße in Richtung Wolfen-Nord sagt der OB: „Wir mussten mit der rund 587.000 Euro teuren Maßnahmen beginnen, da ansonsten die Förderung aus dem Europäischen Landwirtschaftsfond für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), die unsere Stadtkasse erheblich entlastet hat, nicht möglich gewesen wäre.“

Außerdem seien in dem Zeitraum seit der Planung und der Coronapandemie die Preise erheblich gestiegen, so dass eine vollständige Sanierung nicht mehr möglich gewesen sei. „Aber auch das Stück werden wir noch in einen Zustand versetzen, der dem des sanierten Teils in nichts nachsteht“, so der OB. Mit der Freigabe der Querstraße habe man nach der Fertigstellung der Straße der Chemiearbeiter sowie der Mühlstraße in Bitterfeld wichtige Verkehrswege wieder in Schuss gebracht.

„Trotz einer längeren Bauzeit sind wir mit den Baufirmen immer sehr gut ausgekommen“, sagt Anwohner Peter Richter. Wenn man etwas vorzubringen hatte, wurde man angehört und wenn es seitens der Baufirma etwa gegeben habe, habe man immer konstruktiv reden können, sagt er. Auch aus diesem Grund gab es für die Arbeiter von der Firma Brötz, die nicht mit beim Banddurchschnitt dabei waren, ein kleines weihnachtliches Präsent. „Wir sind sehr froh, dass die Straße nun fertig ist und dass wir die vorgesehenen rund 40.000 Euro an Straßenausbaubeiträgen nicht zahlen müssen, so Michael Brötz.