Ortsdurchfahrt Thalheim wird saniert - Anwohner sind sauer über späte Informationen

Thalheim/MZ - Mit der Wolfener Straße soll die wichtige Ortsdurchfahrt von Thalheim saniert werden. Doch die geplanten Bauarbeiten sorgen für riesigen Ärger. Anwohner sind sauer und die Feuerwehr droht schachmatt gesetzt zu werden.

Bürgerversammlung fand am vergangenen Donnerstag in Thalheim statt

Bei einer Bürgerversammlung am Donnerstag im Gerätehaus der Feuerwehr ging es dementsprechend hoch her. Anwohner kritisierten die ungenügende und zu späte Information über den Ablauf der Baumaßnahme und die damit verbundenen Einschränkungen. Die Sanierungspläne erläuterte Christine Döring vom Tiefbauamt des Landkreises rund 60 anwesenden Thalheimern.

„Es handelt sich um eine Baumaßnahme, die gemeinsam vom Landkreis, der Stadt Bitterfeld-Wolfen, der Netzgesellschaft sowie der Mitnetz GmbH durchgeführt wird“, so Döring. Als Baubeginn sei Mitte August geplant, Bauende soll am 22. April nächsten Jahres sein. Vorgesehen sei, den Straßenkörper, den Geh- und Radweg einseitig sowie die Straßenbeleuchtung zu erneuern. Gleichzeitig werde man den alten Regenwasserkanal ersetzen sowie Gas- und Trinkwasserleitungen verlegen, so Döring. „Diese Arbeiten sind so umfangreich, dass sie nur unter Vollsperrung des Abschnittes vom Ortseingang bis etwa 20 Meter nach der Einmündung der Rudolf-Breitscheid-Straße erfolgen können.“ Eine Einfahrt zu den Grundstücken sowie dem Sportplatz-Parkplatz sei in dieser Zeit nicht möglich. Parkflächen für die Anwohner wolle man in der Kieswerkstraße sowie in der Ortslage schaffen.

Für zusätzliche Kritik der Thalheimer sorgt, dass fast im gleichen Zeitraum der Brödelgraben einen neuen Abwasserkanal erhält. Bei dieser Planung hat offensichtlich die Abstimmung unter den Bauträgern gar nicht funktioniert. Denn die Parallelität der beiden Baumaßnahmen machte sowohl das Tiefbauamt des Landkreises als auch die AZV-Vertreterin stutzig. „Ich habe von diesem Vorhaben heute Abend zum ersten Mal gehört“, räumte Ines Koeckeritz vom AZV ein.

Die Ortsfeuerwehr Thalheim hat ihre Ausfahrt direkt auf die Wolfener Straße. Bei einer Vollsperrung ist die Ausfahrt dicht. (Foto: Maul)

Doch nicht nur die unabgestimmten Baumaßnahmen und die gesperrten Zufahrten zu ihren Grundstücken stießen den Bürgern sauer auf. Sie kritisierten vor allem die mangelnde Kommunikation während der Vorbereitung der Maßnahmen und die fehlende Einbeziehung der Anwohner. „Man hätte diese Versammlung schon mindestens einen Monat vorher ansetzen müssen“, rief ein empörter Bürger, bevor Ortswehrleiter Daniel Lüdecke auf noch gravierendere Folgen hinwies: „Wir liegen mit unserem Gerätehaus direkt an der Wolfener Straße. Wenn diese voll gesperrt wird, sind wir in Thalheim, der Umgebung und der Autobahn nicht mehr handlungsfähig.“ Zumal dann auch der Brödelgraben als Not-Ausweichstrecke dicht sei. Zudem verwies Lüdecke auf gesetzliche Grundlagen, die bei der Vorbereitung der Baumaßnahme hätten beachtet werden müssen.

Altbürgermeister Kressin schlägt Bildung einer Arbeitsgruppe vor

Altbürgermeister Manfred Kressin schlug schließlich vor: „Man sollte kurzfristig eine Arbeitsgruppe ins Leben rufen, die alle anstehende Probleme auflistet und eine Lösung für alle herbeiführen kann.“ Dirk Weber, der als Moderator der Stadt vor Ort war, blieb die Antworten auf die meisten Fragen der Bürger schuldig. Er versprach lediglich, alle genannten Probleme in den entsprechenden Gremien der Stadt anzusprechen.