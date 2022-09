Fuhnestädter wollen Badespaß zurück Ortschaftsräte in Wolfen fordern Wiedereröffnung des Freizeitbades

Der Rat nimmt Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk in die Pflicht. Der Badetempel soll am 1. oder 2. Januar mit einer großen Feier wieder an den Start gehen. Aber ist das realistisch?