Ortschaften fordern mehr Projekte - Geld für zusätzliche Investitionen in Bitterfeld-Wolfen fehlt

Der Stadtrat von Bitterfeld-Wolfen beschließt zusätzliche Vorhaben in Millionenhöhe. Das bringt den Haushalt 2023 durcheinander. Wie kann eine Lösung aussehen?

Der desolate Gehweg in der Paupitzscher Straße von Holzweißig soll saniert werden. Er gehört zu den vorgesehenen Projekten.

Wolfen/MZ - Die Ortsbürgermeister von Bitterfeld-Wolfen haben in einem gemeinsamen Antrag Vorhaben in Millionenhöhe aufgelistet, die mit Mitteln aus dem städtischen Haushalt in 2023 und den Folgejahren finanziert werden sollen.