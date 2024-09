Entscheidung in Zörbiger Ortschaften Ortsbürgermeister in Zörbig stehen fest - In Göttnitz muss noch einmal gewählt werden

Von Wechselstimmung in den Ortschaftsräten ist in Zörbig nichts zu spüren. Nur einen neuen Ortsbürgermeister gibt es – weil die Vorgängerin nicht mehr antrat. In Göttnitz steht eine weitere Wahl an.