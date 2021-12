Opernsänger gibt in Bitterfeld-Wolfen mobile Konzerte vor Alten- und Pflegeheimen

Bitterfeld/MZ - „Wir wollten für die Menschen gerade in der jetzt sehr schwierigen Zeit ein wenig weihnachtliche Stimmung verbreiten“, sagt Lions Club-Mitglied Manuela Lott. Damit meint sie vor allem diejenigen, die in Alten- und Pflegeheimen oft ganz allein sind. Die keinen Angehörigen mehr haben, oder nur sehr wenig Besuche empfangen können.

So ist die Aktion dann in Wolfen-Nord, in Bitterfeld, Schlaitz, Zschornewitz und Oranienbaum bei den Bewohnern der Einrichtungen sehr gut angekommen. Es wurde mitgesungen und an den Gesten der Menschen konnte man erkennen, dass diese Idee eine sehr gute gewesen ist.

500 Euro für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton

Am Bitterfelder Pflegeheim „Binnengärten“ gab es dann für das gesamte Team eine Überraschung. Kathrin Strauß, die Inhaberin des Ergo-Stübchens aus Bitterfeld überreichte Bastian Thomas Kohl 500 Euro für die Aktion Weihnachten im Schuhkarton. „Ich fühle mich mit den Menschen in den Heimen verbunden und möchte mit meiner Spende auch die Kinder glücklich machen, die in der Weihnachtszeit keine Geschenke bekommen“, sagt die Geschäftsfrau.

Trotz Schnee und Kälte hatten die Seniroen ihren Spaß. (Foto: André Kehrer)

„Vor wenigen Wochen haben wir uns dazu entschieden, eine kleine weihnachtlich-musikalische Tour zu organisieren“, sagt Manuela Lott, die zurzeit an der Gründung eines Online-Lions-Clubs arbeitet. „Wir sind bei den Zusammenkünften und Aktionen sehr eingeschränkt, wollen aber den Lions-Gedanken ,Wir helfen’ nicht aus den Augen verlieren“, sagt sie. Mit Ulf Künemund vom Veranstaltungsservice VSUK aus Gräfenhainichen habe man ein Partner gefunden, der sowohl einen Lkw als auch das notwendige Know-how zur Verfügung stellen konnte. Und mit Bastian Thomas Kohl einen mittlerweile weltbekannten Opernsänger, der mit seiner kräftigen Stimme und den weihnachtlichen Liedern die entsprechend wunderbare Stimmung verbreiteten konnte.

„Als ich gefragt wurde, habe ich sofort Ja gesagt“

„Als ich gefragt wurde, habe ich sofort Ja gesagt“, beschreibt der in Wolfen geborene Kohl sein Engagement. Zumal die Aktion auch noch einem zweiten sehr guten Zweck diene, mit dem er schon seit Kindesbeinen verbunden ist.

Nämlich: Weihnachten im Schuhkarton. „21 Jahre lang ist unsere gesamte Familie in Wolfen-Steinfurth für die weltweit bekannte Aktion als Sammelstelle tätig“, beschreibt Kohl das unermüdliche Engagement. Dabei seien rund 31.800 Kartons durch die Hände der Familie gegangen, bevor sie den ärmsten Kindern der Welt ein Strahlen in die Augen zaubern konnten. Da komme die Spende gerade richtig, denn trotz der gesamten ehrenamtlichen Arbeit müsse doch der eine oder andere Euro bezahlt werden.