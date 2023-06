Am Bitterfelder Stadthafen steigt die Classic Sommernacht und wird so abwechslungsreich wie noch nie. 160 Künstler werden musizieren, singen und tanzen. Sogar James Bond ist mit von der Partie.

Musik unter Sternen - Classic Sommernacht in Bitterfeld wird größer, bunter, spektakulärer

Open-Air gratis an der Goitzsche

Bitterfeld/MZ - Größer, bunter, medialer, interaktiver, spektakulärer – so soll die Classic Sommernacht werden, die am 24. Juni am Bitterfelder Stadthafen stattfindet. „Die Planungen für diese fünfte Auflage laufen seit Monaten“, sagt der Mit-Erfinder und künstlerische Leiter Bastian Thomas Kohl. Gemeinsam mit der Splitter Manufaktur GmbH, die nach dem tragischen Tod ihres Chefs Matthias Goßler vor einem Jahr erneut für die technische Umsetzung zuständig ist, wolle man die Classic Sommernacht zu einem kulturellen Leuchtturm für Mitteldeutschland entwickeln.