Öffnungszeiten des Sportbades in Bitterfeld und vom Woliday in Wolfen werden verkürzt

Bitterfeld/Wolfen/MZ - Ungetrübten Badespaß verspricht die kommunale Bäder- und Servicegesellschaft für das Sportbad „Heinz Deininger“ in Bitterfeld und das Freizeitbad „Woliday“ in Wolfen - bis 21 Uhr. So ist es im Eingangsbereich beider Einrichtungen angeschlagen. So steht es auch im Internet.