Öffentlichkeitsfahndung Vermisstes 14-jähriges Mädchen aus Bitterfeld-Wolfen in NRW aufgetaucht

Die 14-Jährige hatte nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 7.30 Uhr ihr Elternhaus in Bitterfeld-Wolfen verlassen und galt seitdem als vermisst. Am Dienstag konnte sie schließlich in Nordrhein-Westfalen aufgegriffen werden. Zuvor hatten Spuren in ein anderes Bundesland geführt.