Polizei startet Öffentlichkeitsfahndung: Wo steckt dieser 27-jährige Mann aus Wolfen?

Wolfen/MZ - Die Polizei sucht nach dem 27-jährige David S. aus Wolfen. Er gilt seit vergangenem Sonntag, 14.30 Uhr, als verschwunden und wird im Raum Leipzig vermutet. Da die bisherigen Ermittlungen nicht zum Auffinden geführt haben, wird nun die Bevölkerung um Hilfe gebeten.

David S. ist etwa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Bei seinem Verschwinden trug er eine Brille, blaue Jenas, eine dunkelblaue Jacke und braune Winterschuhe.

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau per Telefon unter 0340/60000 oder per E-Mail an lfz.pi-de@polizei.sachsen-anhalt.de entgegen.