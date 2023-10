Wolfen/MZ. - Das seit Freitagmittag vermisste 13-jährige Mädchen aus Wolfen ist wieder da. Sie konnte nach einem Hinweis wohlbehalten aufgefunden werden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte.

Das Mädchen hatte am Freitag noch am Schulunterricht in der Sekundarschule Wolfen-Nord teilgenommen, kehrte anschließend jedoch nicht nach Hause zurück. Die Polizei hatte am Wochenende nach der Vermissten gesucht und schließlich eine Öffentlichkeitsfahndung herausgegeben.