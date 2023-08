Die Bewohner eines Grundstücks in Wolfen haben sich am Montagmorgen, 28. August, über ihr offenstehendes Hoftor sowie die geöffnete Garage gewundert. Einbrecher haben einen Schaden von 20.000 Euro hinterlassen.

Offenes Hoftor und eine leere Garage - Einbrecher suchen Einfamilienhaus in Wolfen heim

In der Nacht zum Montag

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ - Die Bewohner eines Grundstücks in der Thalheimer Straße in Wolfen haben sich am Montagmorgen, 28. August, über ihr offenstehendes Hoftor sowie die geöffnete Garage gewundert.