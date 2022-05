Offener Haftbefehl - Kontrolle in Bitterfeld endet für Radfahrer im Gefängnis

Der 39-Jährige hatte den Radweg in falsche Richtung befahren.

Einer Funkwagenbesatzung ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr in der Bitterfelder Anhaltstraße ein Radfahrer aufgefallen, der den Radweg in der falschen Richtung befuhr. Als die Beamten ihn daraufhin kontrollierten und seine Personalien überprüften, stellte sich heraus, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl bestand.

Als ihm das eröffnet wurde, ließ er sein Fahrrad fallen und versuchte zu flüchten. Doch weit kam er nicht, die Polizisten konnten ihn die Beamten stellen und in eine Justizvollzugsanstalt verbringen.