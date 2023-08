Henning Dornack, Katrin Kuhnt, André Krillwitz und Armin Schenk wollen als Oberbürgermeister ins Rathaus in Wolfen einziehen. Welche Hürde sie nehmen mussten und was jetzt passiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wolfen/MZ - Bei der Oberbürgermeisterwahl in Bitterfeld-Wolfen treten am 24. September vier Kandidaten an. Der Wahlausschuss bestätigte am Dienstagabend die Bewerbungen von Henning Dornack (AfD), André Krillwitz und Katrin Kuhnt (beide parteilos) sowie Amtsinhaber Armin Schenk (CDU). Allesamt hatten die für die Zulassung zur Wahl erforderlichen Unterlagen und zum Teil auch die nötigen Unterstützungsunterschriften eingereicht.