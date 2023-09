Oberbürgermeister-Wahl in Bitterfeld-Wolfen Stadt wählt verschieden - Nur ein Kandidat punktet flächendeckend - Wo verlieren die anderen?

Nach der OB-Wahl in Bitterfeld-Wolfen zeigen die Ergebnisse, dass in den Stadtteilen teils unterschiedlich gewählt wird. AfD-Kandidat Henning Dornack liegt in den meisten Wahllokalen vorn. Doch die Briefwahl gewinnt ein anderer Kandidat haushoch. Und in Bitterfeld gibt es einen klaren Verlierer.