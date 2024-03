Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bitterfeld/MZ. - In Altjeßnitz können Gäste in einem Baumhaus übernachten. Am Goitzscheufer in Pouch ist es möglich, an den Geräten der Crossfit-Anlage Kondition zu tanken. Im Heizhaus Gröbern feiert der Nachwuchs bunte Partys. In Schmerz gab es für einen Tag die längste Theke der Region. Allesamt sind Projekte, die für das Leben in der Dübener Heide stehen. Allesamt wurden außerdem mit Mitteln aus dem Leader-Fond der Europäischen Union kofinanziert. Das soll auch in der Zukunft möglich sein.