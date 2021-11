Nur wenige Stunden fallen dem Lehrerstreik in Anhalt-Bitterfeld zum Opfer

Bitterfeld/MZ/KEB/CZE - Der Warnstreik von Lehrern, zu dem die Gewerkschaften Erziehung und Wissenschaften (GEW) und Verdi am Mittwoch aufgerufen hatten, blieb ohne größere Auswirkungen auf den Schulbetrieb im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Nach MZ-Informationen gab es vereinzelt Teilnehmer aus Schulen an der Kundgebung von 800 Lehrern am Steintor in Halle, doch größere Ausfälle von Unterricht waren nicht zu verzeichnen. Auch das Landesschulamt besaß am Mittwoch noch keine genaue Übersicht, wie Sprecher Tobias Kühne erklärte.

Im Altkreis Bitterfeld gab es an einigen Schulen Stundenausfälle

Im Altkreis Bitterfeld gab es an einigen Schulen Stundenausfälle. Die Schüler wurden jedoch betreut. So sind am Europagymnasium „Walther Rathenau“ in Bitterfeld durch den Streik zehn Unterrichtsstunden ausgefallen. Das teilte Schulleiter Günter Eckert mit. „Ich hatte die Kollegen vorher gebeten, sich einzutragen, wenn sie streiken und die Eltern informiert, dass Stunden ausfallen könnten, die Betreuung aber sichergestellt ist“, sagte er. Die Teilnehmerzahl habe im einstelligen Bereich gelegen. Da es aktuell auch einen hohen Krankenstand gebe, hätten manche Kollegen zwei benachbarte Unterrichtsräume beaufsichtigt.

In der Sekundarschule Zörbig seien zehn Stunden ausgefallen, erklärte Schulleiter Ralf Schmeckebier auf MZ-Anfrage. Betroffen waren alle Jahrgänge von der fünften bis zur zehnten Klasse. Sie konnten allerdings betreut werden.

Der Landkreisverwaltung waren keine größeren Auswirkungen bekannt. „Wir haben keine Meldungen über gravierende Ausfälle erhalten. Aber die müssen auch nicht gemeldet werden“, erklärte Sprecher Udo Pawelczyk. Eine MZ-Umfrage im Altkreis Köthen ergab ein ähnliches Bild. Weder am Ludwigsgymnasium noch an den Sekundarschulen „Völkerfreundschaft“ und „Rüsternbreite“ oder der Gemeinschaftsschule Gröbzig seien Streik-Auswirkungen zu spüren gewesen, erklärten die Schulleitungen.

„Eine Kollegin von uns hat teilgenommen. Aber deshalb mussten wir keine Pläne umwerfen“, so Hans-Rainer Homann, Schulleiter der Sekundarschule Aken. „Aber es war ja nur ein Warnstreik. Ich fürchte, es kommen härtere Runden auf uns zu.“