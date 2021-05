Nur drei Corona-Neuinfektionen in Anhalt-Bitterfeld - Mit der Inzidenz geht’s bergab

Anhalt-Bitterfeld - Die Corona-Lage in Anhalt-Bitterfeld bleibt entspannt. Am Freitag wurden nur drei Neuinfektionen gemeldet. Das ist die niedrigste Tageszahl seit langem. Das teilte Marina Jank von der Pressestelle des Landkreises mit. Wodurch genau diese anhaltende massive Senkung der Neuinfektionen zurückzuführen ist, wurde nicht mitgeteilt.

Es gab laut Jank jeweils einen Fall in Köthen, im Osternienburger Land und in Zerbst. Der Altkreis Bitterfeld war nicht betroffen. Trotzdem gibt es hier aktuell infizierte Menschen: 30 in Bitterfeld-Wolfen, 13 in Sandersdorf-Brehna, neun in Zörbig, sieben in Muldestausee und vier in Raguhn Jeßnitz.

Auf einen neuen Tiefststand ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert gesunken

Auf einen neuen Tiefststand ist der Sieben-Tage-Inzidenzwert gesunken. Das Robert-Koch-Institut hat ihn für Freitag um 0?Uhr mit 25,9 angegeben. Damit liegt der Wert den dritten Werktag in Folge unter 50. Ist dies auch am Samstag und Dienstag der Fall, würden ab Donnerstag - neben den Erleichterungen, die die Landesverordnung ab Dienstag sowieso vorsieht - weitere Lockerungen im Kreis gelten.

So dürften Geschäfte normal öffnen und man könnte ohne Termin einkaufen. Treffen könnte man sich dann mit fünf Menschen eines weiteren Haushalten und noch mit fünf aus weiteren Haushalten. Kulturveranstaltungen dürften drinnen mit bis zu 200 Menschen und draußen bis 300 stattfinden. (mz/cze)